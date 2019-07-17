اللواء 73 مشاة يعلن صد هجوم على محورين جنوب طرابلس ويكشف حصيلة ضحايا الوفاق – فيديو

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي أن قواته صدت هجوما مسلحا صباح اليوم الإربعاء على محوري كازيرما وكوبري المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الاعلامي التابع للواء في بيان صادر عنه، أن قوات الجيش خاضت إشتباكات قوية ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم في محاولة جديدة للتقدم من قبل قوات الوفاق والتي باءت بالفشل الذريع.

وأكد المركز سقوط اكثر من 12 قتيل بصفوف الوفاق وتدمير عدد 2 آليات بهذه المحاور.

ونوه المركز إلى النجاح الكبير في التصدي من قبل وحدات الجيش الليبي يأتي على خلفية استخدام تكتيك عسكري ممتاز في إدارة أمور المعركة بميادين القتال، كما يعد فشل جديد لمسلحي الوفاق لإفتقارهم للخبرة والقادة العسكريين.

اللواء 73 مشاة بإمرت اللواء علي القطعاني يصد هجوم صباح اليوم الإربعاء على محورين كازيرما وكوبري المطار.إشتباكات منذ… Posted by ‎المركز الإعلامي اللواء 《73》مشاة‎ on Wednesday, July 17, 2019

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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