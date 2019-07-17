ملتقى القبائل والمدن الليبية يندد بالتدخل التركي القطري في الشأن الداخلي

القيقب 17 يوليو 2019 (وال) – أقيمت في بلدية القيقب بالجبل الأخضر، فعاليات الملتقى العام للقبائل والمدن الليبية، بحضور أعيان وحكماء ومشايخ الذين توافدوا إلى البلدية من المدن والمناطق كافة.

وانطلق الملتقى العام أمس الثلاثاء بكلمات أكدت في مجملها على وحدة الصف والكلمة، فيما أكد بيان مشترك للقبائل المشاركة على وحدة التراب الليبي، منددين بالتدخل التركي القطري في الشأن الليبي، حسب البيان.

وأكد المشاركون بالملتقى دعمهم التام للسلطات الشرعية، متمثلة في مجلس النواب، والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه، والقوات المسلحة متجسدة في قياداتها.

وأعلن المشايخ والأعيان رفضهم التام لكل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مستنكرين الدور المسيء لدولتي تركيا وقطر الداعم للإرهاب، واختراقهما لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

ودعا الملتقى كلا من: “الجامعة العربية، والاتحاد الافريقي، والدول الكبرى”، لسحب الاعتراف من حكومة الصخيرات حكومة الأمر الواقع، لأن هذه الحكومة أصبحت تستنزف مصدر رزق الليبيين فى دهم الإرهاب.

وشدد المشايخ على ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى ومبتوري الأطراف والمفقودين إضافة إلى إدانة مذبحة غريان الغادرة، والتفجير الجبان بمقبرة الهواري ببنغازي.

وأشاد المجتمعون بالدور البطولي للجيش الوطني في محاربة الإرهاب، ودعوا إلى تبني نظام اقتصادي يضمن العدالة بين أفراد المجتمع على المدن الليبية كافة دون تمييز.

كما دعا المشاركون إلى ضمان حرية الصحافة والإبداع الفكري والثقافي بما لا يتعارض والقيم الدينية والاجتماعية بالمجتمع، واستيعاب الرؤى الشبابية ودعمها، مؤكدين على نبذ أشكال التطرف والإرهاب كافة. (وال – القيقب) ع ع

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