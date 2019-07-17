تشكيل مجلس علمي لجراحات المخ والأعصاب والعامة والعظام بمستشفى الجلاء بنغازي

بنغازي 17 يوليو 2019 (وال) – عقد ظهر اليوم الأربعاء مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمكتبه اجتماع مع مديري مستشفيات المنطقة الشرقية ومدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة ورؤساء أقسام الجراحات بالمستشفى “المخ والأعصاب، والجراحة العامة، و جراحة العظام”.

وناقش الحضور في الاجتماع اختيار مُستشفى الجلاء مرجعية علمية للجراحات الثلاثة “المخ و الأعصاب، والجراحة العامة، وجراحة العظام”.

وقال مدير عام مستشفى الجلاء الدكتور خالد الجازوي إنه سيتم تشكيل مجلس علمي التخصُصات المذكورة خلال الأسابيع القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع من سلسلة الاجتماعات التي تُقام في المُستشفى سعيًا لتقديم الخدمات الطبية الأفضل للمرضى. (وال – بنغازي) ر ع/ ع ع

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