معالي وزير الصحة يفتتح ثلاث غرف عمليات بمركز بنغازي للجراحات التخصصية

بنغازي 17 يوليو 2019 (وال) – افتتح معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم الأربعاء ثلاث غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى بمركز الهواري للجراحات التخصصية لجراحة المسالك ببلدية بنغازي.

وقام عقوب عقب الافتتاح بجولة تفقدية لأقسام المستشفى والمبنى الإداري الواقع تحت الصيانة الذي سيتم افتتاحه في الأيام المقبلة بعد إنهاء آخر مراحل التطوير والصيانة.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية قال عقوب إن حضوره اليوم جاء لأجل افتتاح ثلاث غرف للعمليات مجهزة بجهاز حديث خاص بتفتيت الحصى لرفع مستوى الخدمات الصحية وتذليل الصعاب أمام المرضى.

ومن جهته قال معالي نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات إن هذه الغرف ستسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المرضى.

وأكد البدري أن هذه الغرف المصحوبة بجهاز تفتيت الحصى والأجهزة الأخرى الخاصة بالتشخيص سترفع من مستوى مركز بنغازي للجراحات التخصصية مثنيًا على معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة على متابعته للوضع بالمرافق الصحية ودعمه لمسار التطوير في الخدمات الصحية. (وال – بنغازي) ع م/ أ د

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