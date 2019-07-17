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مجلس الدولة : إختطاف سرقيوة في بنغازي يهدف لإسكات صوتها المعارض

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – أصدر مجلس الدولة الإستشاري في طرابلس بياناً بشأن إنقطاع الإتصال بالنائبة سهام سرقيوة في بنغازي قال فيها بأنها تعرضت لعملية خطف .

وقال المجلس في بيان أصدره مساء الأربعاء أنه يتابع و بقلق شديد الأنباء الواردة بشأن ” اختطاف ”  عضو مجلس النواب  سهام سرقيوة من منزلها بمدينة بنغازي، والاعتداء بالضرب على زوجها ، وفقاً لبيانه .

وأضاف المجلس بأن ” سرقيوة أُقتيدت إلى جهة مجهولة من قبل ما أسماها ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، لا لشيء إلا لأنها مارست واجبها الدستوري وعبرت عن رفضها للعدوان على العاصمة طرابلس ” .

وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن النائبة سرقيوة وكل ” المختطفين ”  بمن فيهم عضو المجلس محمد أبوغمجة؛ مؤكداً  على أن هذه الأفعال التي وصفها بالشنيعة لا تدل إلا على حجم ما أسماه ” الإجرام التي تتصف به ميليشيات حفتر ”   وعزمها على إسكات كل الأصوات المعارضة بالقوة وذلك وفقاً للبيان .

وفي ختام بيانه ، طالب المجلس بعثة الأمم المتحدة باتخاذ موقف قوي وواضح من هذه الانتهاكات الخطيرة ، وذلك أيضاً على حد وصف ذات البيان .

يشار إلى أن مجموعة من المواطنين الغاضبين من تصريحات سرقيوة التي أدلت بها مؤخراً عن عدم إعتبارها جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً قد إحتجوا الليلة الماضية أمام منزلها ومن بينهم بعض الجيران قبل أن ترد أنباء عن إختفائها في وقت لاحق من صباح الأربعاء .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يريدون الصيد فى الماء العكر رغم ان النائبة فى امان ولكن فى طرابلس خطف وقتل شئ طبيعى ولا يستطيع نائب طرابلس المؤيد للجيش التكالى ان يدخل طرابلس ولا نواب العزيزية المؤيدين للجيش ولا نائب جنزور فانتم اصل الفوضى والفساد وسفك الدماء الم نرى احد مشايخكم يدعوا الى قتل الاعلاميين المؤيدين للجيش بينما اطلق الجيش سراح اعلاميين تابعين لقناة ليبيا الاحرار الاخوانية المعادية للجيش الوطنى فلا تصطادوا فى الماء العكر فالجيش الوطنى هو اول من يحمى النائبة وتحاسب الشرطة المعتدين فالقانون فوق الجميع وليس مثلكم مجرم دولى مثل صلاح بادى يحارب معكم مع دواعش ومهربى البشر بلا خيبة

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