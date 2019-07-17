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مصير سرقيوة لا يزال غامضا..بعد “اشتباك ناري” ببنغازي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تضاربت المعلومات بشدة طيلة ساعات ليل يوم أمس الأربعاء بشأن مصير سهام سرقيوة عضو مجلس النواب، بعد أن جرى تداول معلومات عن فقدان الاتصال بها، في إثر إطلاق نار كثيف وقع أمام منزلها لسبب لا يزال غير معلوم لكنه وفق مصادر أعقب تظاهرة لمتجمهرين أمام منزلها في مدينة بنغازي، قبل أن يتطور الأمر إلى إصابة زوج النائبة الذي نُقِل إلى المشفى، فيما لا يزال الاتصال مقطوعا بالنائبة سرقيوة، وسط إحجام أوساط مقربة من النائبة عن البت بمصيرها.

وطبقا لمصادر خاصة في مدينة بنغازي، فإن زوج النائبة قد أصيب على الأرجح بعيارات نارية، لكن لم يكن معروفا وضعه الصحي بعد الإصابة، فيما تقول أوساط مقربة من عائلة سرقيوة إن النائبة حاولت الابتعاد عن موقع إطلاق النار أمام منزلها عندما صعدت إلى سيارتها، لكن السيارة وفق المتداول من معلومات تعرضت هي الأخرى لإطلاق نار، إذ تواجد معها في السيارة لحظة إطلاق النار أحد حراسها الذي لم تتضح هويته، مثلما لم يتضح ما إذا كان أصيب بعيارات نارية أم لا.

 

 

ووفق المتداول أيضا، فإن سيارة يُعْتَقَد أنها تابعة للكتيبة (106) قد تكون نجحت في إبعاد سرقيوة عن موقع إطلاق النار، لكن من دون أن تتطوع أي جهة لذكر أي معلومات عن وضع النائبة بعد الحادث الليلي الذي شغل الرأي العام الليبي، فيما جرى تداول صورا لم يكن ممكنا التأكد من صحتها، قيل إنها لمنزل النائبة سرقيوة بعد تعرضه لإطلاق النار،علما أن سرقيوة كانت قد أطلت على قناة الحدث في نشرة ليلية مساء يوم الإثنين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • .يريدون الصيد فى الماء العكر رغم ان النائبة فى امان ولكن فى طرابلس خطف وقتل شئ طبيعى ولا يستطيع نائب طرابلس المؤيد للجيش التكالى ان يدخل طرابلس ولا نواب العزيزية المؤيدين للجيش ولا نائب جنزور فانتم اصل الفوضى والفساد وسفك الدماء الم نرى احد مشايخكم يدعوا الى قتل الاعلاميين المؤيدين للجيش بينما اطلق الجيش سراح اعلاميين تابعين لقناة ليبيا الاحرار الاخوانية المعادية للجيش الوطنى فلا تصطادوا فى الماء العكر فالجيش الوطنى هو اول من يحمى النائبة وتحاسب الشرطة المعتدين فالقانون فوق الجميع وليس مثلكم مجرم دولى مثل صلاح بادى يحارب معكم

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