نواب طرابلس والأعلى للدولة يطالبون بإطلاق سراح “سرقيوة”

أعرب أعضاء مجلس النواب في طرابلس، عن قلقهم بعد توارد الأنباء عن اختطاف عضو المجلس سهام سرقيوة، بعد الاعتداء عليها وعلى زوجها بمدينة بنغازي، من قِبل مجهولين.

وطالب الأعضاء عبر بيان أصدروه حول ما حدث، الجهات الأمنية في مدينة بنغازي، العمل على تحرير سرقيوة، وحمّل البيان المسؤولية لكل الجهات المسؤولية عن أمن المدينة.

ووصف أعضاء مجلس النواب، ما حدث بالجريمة المُدانة بأشد العبارات، والتي لا تختلف عن جرائم الإرهاب التي يرتكبها ضعاف النفوس.

من جهته، طالب المجلس الأعلى للدولة، بالإفراج الفوري عن النائبة سهام سرقيوة وكل المختطفين بمن فيهم عضو المجلس محمد أبو غجمة.

وأكد الأعلى للدولة في بيان لهُ، أن هذه الأفعال تسعى لإسكات الأصوات المعارضة، مطالبا البعثة الأممية في ليبيا، باتخاد موقف قوي وواضح من هذ الانتهاكات.

وتضاربت المعلومات طيلة ساعات ليل يوم أمس الأربعاء، بشأن مصير سهام سرقيوة عضو مجلس النواب، بعد أن جرى تداول معلومات عن فقدان الاتصال بها، في إثر إطلاق نار كثيف وقع أمام منزلها لسبب لا يزال غير معلوم لكنه وفق مصادر أعقب تظاهرة لمتجمهرين أمام منزلها في مدينة بنغازي.

ولم تخرج أي جهة أمنية في مدينة بنغازي، لتوضيح ملابسات وكشف حقيقة ما حدث على وجه التحديد، واقتصر الأمر عند بيانين لأعضاء مجلس النواب في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة.

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