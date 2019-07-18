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النواب المجتمعين في طرابلس : على الجهات الأمنية في بنغازي تحرير سرقيوة من مجهولين هددوها سابقاً

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر أعضاء مجلس النواب  المنقطعين المجتمعين في طرابلس بياناً عبروا فيه عن القلق الشديد لما توارد من أنباء عن اختطاف النائبة سهام سرقيوة .

وقال النواب في بيان تلقته المرصد ، أن ما حدث بعد الاعتداء عليها و على زوجها بمنزلهما في بنغازي في وجود أبناءهم تم من قبل مجهولين لم يسمهم البيان قاموا بتهديدها سابقا .

وأضاف : ” إن الاعتداء على أي مواطن ومصادرة حريته و ترهيبه أو إلحاق الضرر به جريمة مدانة بأشد العبارات وخصوصا في حالة الاعتداء على عضو منتخب يمثل رأيه ورأي ناخبيه، و التي تعد جريمة شنعاء لا تختلف عن جرائم الإرهاب التي يرتكبها ضعاف النفوس الحاقدين و الذين لا يمكن أن يكونوا معولا للبناء أو طرفا متصالحا ”  .

وتابع البيان : ” إننا و في الوقت الذي نطالب فيه الجهات الأمنية المسئولة في مدينة بنغازي العمل على تحرير السيدة سرقيوة و حمايتها فإننا نحمل المسؤولية لكل من يتولون مهام الأمن في المدينة عن أي تقاعس في حمايتها و حماية المواطنين بوجه عام و لأعضاء السلطة التشريعية أيا كانت توجهاتهم وآراءهم ” .

ويأتي هذا البيان الصادر عن النواب المجتمعين في طرابلس والذي حمّل المسؤولية لمجهولين هددوا سرقيوة سابقا متناقضاً مع بيان أصدره مجلس الدولة إتهم فيه قوات الجيش التي وصفها بـ ” مليشيات حفتر ” بالمسؤولية عن ماحدث .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .يريدون الصيد فى الماء العكر رغم ان النائبة فى امان ولكن فى طرابلس خطف وقتل شئ طبيعى ولا يستطيع نائب طرابلس المؤيد للجيش التكالى ان يدخل طرابلس ولا نواب العزيزية المؤيدين للجيش ولا نائب جنزور فانتم اصل الفوضى والفساد وسفك الدماء الم نرى احد مشايخكم يدعوا الى قتل الاعلاميين المؤيدين للجيش بينما اطلق الجيش سراح اعلاميين تابعين لقناة ليبيا الاحرار الاخوانية المعادية للجيش الوطنى فلا تصطادوا فى الماء العكر فالجيش الوطنى هو اول من يحمى النائبة وتحاسب الشرطة المعتدين فالقانون فوق الجميع وليس مثلكم مجرم دولى مثل صلاح بادى يحارب معكم ومهربى البشر والدواعش صحيح اللى اختشوا ماتوا

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