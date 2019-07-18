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أعضاء مجلس النواب في طرابلس يطالبون بـ«تحرير سهام سرقيوة وحمايتها»

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالب أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، الجهات الأمنية في بنغازي بالعمل علي «تحرير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة وحمايتها»، معبرين عن قلقهم من «توارد أنباء عن اختطافها بعد الاعتداء عليها وعلى زوجها بمنزلهما في بنغازي في وجود أبنائهما من قبل مجهولين قاموا بتهديدها سابقا».

 

وفي بيان لأعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس، حملوا المسئولية لكل من يتولون مهام الأمن في المدينة عن أي تقاعس في حمايتها وحماية المواطنين بوجه عام ولأعضاء السلطة التشريعية أيا كانت توجهاتهم وآرائهم.

وشددوا على أن الاعتداء على أي مواطن لمصادرة حريته وترهيبه أو إلحاق الضرر به جريمة مدانة بأشد العبارات وخصوصا في حالة الاعتداء على عضو منتخب يمثل رأيه ورأي ناخبيه، «والتي تعد جريمة شنعاء لا تختلف عن جرائم الإرهاب التي يرتكبها ضعاف النفوس الحاقدين والذين لا يمكن أن يكونوا معولا للبناء أو طرفا متصالحا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الخوان المفلسين يبوا جنازة يشبعوا فيها لطم مع انهم اول من خطفوا وقتلوا ونهبوا وافسدوا كل شئ وهم اصل كل التنظيمات الارهابية ..يريدون الصيد فى الماء العكر رغم ان النائبة فى امان ولكن فى طرابلس خطف وقتل شئ طبيعى ولا يستطيع نائب طرابلس المؤيد للجيش التكالى ان يدخل طرابلس ولا نواب العزيزية المؤيدين للجيش ولا نائب جنزور فانتم اصل الفوضى والفساد وسفك الدماء الم نرى احد مشايخكم يدعوا الى قتل الاعلاميين المؤيدين للجيش بينما اطلق الجيش سراح اعلاميين تابعين لقناة ليبيا الاحرار الاخوانية المعادية للجيش الوطنى فلا تصطادوا فى الماء العكر فالجيش الوطنى هو اول من يحمى النائبة وتحاسب الشرطة المعتدين فالقانون فوق الجميع وليس مثلكم مجرم دولى مثل صلاح بادى يحارب معكم ومهربى البشر والدواعش صحيح اللى اختشوا ماتوا

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