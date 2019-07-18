تضارب الأنباء حول اختفاء النائب سهام سرقيوة ومجلس الدولة يعلّق

قال مجلس الدولة إنه يتابع بقلق شديد الأنباء الواردة عن اختطاف النائب بالبرلمان الليبي سهام سرقيوة من أمام منزلها ببنغازي من طرف إحدى المجموعات مسلحة.

وأضاف البيان الصادر عقب اختفاء النائب، إن المجموعة المختطفة اعتدت أيضا بالعنف الشديد على زوجها، والسبب في كل ذلك موقفها الرافض للمعارك الدائرة في طرابلس حسبما جاء في البيان. ودعا المجلس إلى الإفراج عن النائب مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل لمنع هذه الحوادث مستقبلا.

يذكر أن الأنباء تضاربت من بنغازي عن االحالة الصحيّة للنائب وعن المسؤول عن الاختطاف، لكن بعض الأطراف أكدت تجمع أعداد كبيرة من المواطنين أمام منزل النائب في وقت الحديث عن فقدان الاتصال بها، مع ذكر بعض المصادر أن الكتيبة (106) قامت بإبعاد سرقيوة عن موقع إطلاق النار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

