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تضارب الأنباء حول اختفاء النائب سهام سرقيوة ومجلس الدولة يعلّق

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مجلس الدولة إنه يتابع بقلق شديد الأنباء الواردة عن اختطاف النائب بالبرلمان الليبي سهام سرقيوة من أمام منزلها ببنغازي من طرف إحدى المجموعات مسلحة.

وأضاف البيان الصادر عقب اختفاء النائب، إن المجموعة المختطفة اعتدت أيضا بالعنف الشديد على زوجها، والسبب في كل ذلك موقفها الرافض للمعارك الدائرة في طرابلس حسبما جاء في البيان. ودعا المجلس إلى الإفراج عن النائب مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل لمنع هذه الحوادث مستقبلا.

يذكر أن الأنباء تضاربت من بنغازي عن االحالة الصحيّة للنائب وعن المسؤول عن الاختطاف، لكن بعض الأطراف أكدت تجمع أعداد كبيرة من المواطنين أمام منزل النائب في وقت الحديث عن فقدان الاتصال بها، مع ذكر بعض المصادر أن الكتيبة (106) قامت بإبعاد سرقيوة عن موقع إطلاق النار .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • على اساس انكم ناس طيبين لم ترتكبوا جرائم ضد الانسانية فى كثير من المدن الليبية اخرها قتل الجرحى فى غريان وسط صمت منظمات حقوق الانسان المأجورة من قطر والتى قد نراها نشطة فى هذا الموضوع ..يريدون الصيد فى الماء العكر رغم ان النائبة فى امان ولكن فى طرابلس خطف وقتل شئ طبيعى ولا يستطيع نائب طرابلس المؤيد للجيش التكالى ان يدخل طرابلس ولا نواب العزيزية المؤيدين للجيش ولا نائب جنزور فانتم اصل الفوضى والفساد وسفك الدماء الم نرى احد مشايخكم يدعوا الى قتل الاعلاميين المؤيدين للجيش بينما اطلق الجيش سراح اعلاميين تابعين لقناة ليبيا الاحرار الاخوانية المعادية للجيش الوطنى فلا تصطادوا فى الماء العكر فالجيش الوطنى هو اول من يحمى النائبة وتحاسب الشرطة المعتدين فالقانون فوق الجميع وليس مثلكم مجرم دولى مثل صلاح بادى يحارب معكم ومهربى البشر والدواعش صحيح اللى اختشوا ماتوا

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