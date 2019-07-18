الرئاسي يعرب عن قلقه ويطالب بإطلاق سراح سرقيوة

أعرب المجلس الرئاسي عن قلقه، لما تعرضت له له النائبة سهام سرقيوة، من اختطاف واعتداء واقتيادها هي وزوجها إلى جهة مجهولة في مدينة بنغازي.

وطالب المجلس في بيان له حول حادثة الاحتطاف، البعثة الأممية والمنظمات الدولية، بالتدخل السريع للإفراج عن المختطفة، وتحميل مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن بنغازي، المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة.

وأشار المجلس الرئاسي أن ما حدث للنائبة سهام سرقيوة، يؤكد على تفشي الممارسات القمعية وكبت للحريات وتكميم الأفواه، مضيفا أن ما حدث محاولة لإفشال الدولة المدنية، بحسب وصف البيان.

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