الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح النائبة سهام سرقيوة

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأجهزة الأمنية ومديرية الأمن ومكتب المحامي العام بمدينة بنغازي بسرعة التحرك للكشف عن مصير النائبة سهام سرقيوة، وإطلاق سراحها.

وحمّلت اللجنة في بيان لها، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامة وحياة النائبة سهام سرقيوة،

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن ممارسات جرائم الاعتقال القسري والاختطاف والاختفاء، تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتشكّل تقويض لسيادة القانون والعدالة في ليبيا، ويمكن أن ترتقي لجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتضمن بيان اللجنة، خبر اختطاف رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد عمر، وطالبت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بالتدخل العاجل، للكشف عن مصير رئيس المركز.

وفي ذات البيان، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،بفتح تحقيق شامل وعاجل في واقعة الجثث التي عثر عليها مرمية أمام مقبرة الهواري في مدينة بنغازي ، وكشف الأسباب الكامنة وراء ارتكاب هذه الجريمة النكراء وكشف هوية الجناة وضمان ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية