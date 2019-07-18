الخيالي: الوفاق جمّدت حساب بلدية سبها بسبب موقفها الداعم للجيش

كشف عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي، إن حكومة الوفاق جمّدت الحساب المصرفي للبلدية بمصرف الجمهورية، للضغط على المدينة وإجبارها على اتخاد موقف ضد الجيش الوطني.

وأوضح الخيالي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أن حِساب البلدية في المصرف 30 ألف دينار، وإيقافه سيتسبّب في عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين في سبها.

ووصف عميد البلدية الإجراء التي اتخده وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، يعتبر “لي الذراع”، مجددا موقف البلدية دعم القيادة العامة للجيش الوطني، بعد دعمه للاستقرار في المدينة والجنوب بشكل عام.

وواجهت مدينة سبها، والجنوب، قبل وصول الجيش الوطني وبسط سيطرته عليه، الكثير من المصاعب منها ظاهرة التهريب وإيواء الإرهابيين، الذين كانوا يتواجدون في المنطقة بحماية أطراف متطرفة في ليبيا.

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