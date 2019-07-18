مصادر عسكرية تكشف أبرز التطورات الميدانية في طرابلس

ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن المجموعات المسلحة التابعة لـ”البقرة” أطلقت قذيفة هاون على المواطنين في منطقة عرادة، وأن أنباءًا تفبد عن إصابات في عدد من المدنيين.

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية، التي يتخدها لنشر أبرز الأحداث الميدانية، أن الجيش الوطني ألقى القبض على عدد من مسلحي كتيبة “الحلبوص” في محور وادي الربيع، وأن ستة آخرين لقوا حتفهم خلال الاشتباكات السملحة بين الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وفي سياق التطورات الميدانية، كشف المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، عن صدّه هجومًا على محورين “كاريزما” وكوبري المطار، مشيرا أن العملية تمت بإمرة اللواء علي القطعاني، صباح أمس الأربعاء.

وأوضح المركز أن المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، حاولت لأكثر من مرة، التقدم في المحورين، إلا أن كل محاولاتها انتهت بالفشل، بعد مقتل أكثر من 12 مسلح وتدمير عدد 2 آليات تابعة لهم.

وأشار المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، أن الجيش الوطني استخدم تكتيكًا عسكريًا في إدارة المعركة، أدّت نتائجها على أرض الواقع بشكل جيد، وانتجت خسارات متتالية في صفوف مسلحي حكومة الوفاق.

وكان المركز قد أعلن في وقت سابق يوم أمس، عن تمكّن الجيش الوطني من السيطرة على منطقة الزطارنة وأن قوة خاصة تابعة للجيش، تمكّنت من الالتفاف على مجموعة مسلحة في محور عين زارة وتم خلالها تدمير مخزن ذخيرة تابع للوفاق، إضافة إلى استهداف عربات مسلحة.

وأشار المركز، أن الضربات الجوية ما تزال مستمرة على منطقة غريان التي أعلنها الجيش منطقة عسكرية، وتم قطع الإمداد عن قوات أسامة الجويلي.

وفي الثالث عشر من شهر يوليو، نوّهت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، المواطنين بأخد الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من مواقع الاشتباكات المسلحة، في منطقتي صلاح الدين والهضبة.

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