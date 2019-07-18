المسماري: قواتنا تحقق تقدمات يوميا على مشارف طرابلس

أعلن الناطق باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري، أن قواته تحقق تقدما يوميا على مشارف العاصمة طرابلس، على حساب مواقع “المليشيات الإرهابية”.

وأثناء مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قال المسماري إن قوات “الجيش الوطني”، تمكنت، وفي جميع المحاور، “من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كافة خطوط النار، مستفيدة من دروس المعارك السابقة، وعليه استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تتمركز فيها المليشيات الإرهابية”.

وأضاف أن القوات الجوية “قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم، كما دكت أهدافا إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي”، معربا عن ثقته بأن تحمل الساعات القادمة “المزيد من بشائر النصر على المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية”، بحسب تعبيره.

وردا على دعوة الدول الست (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، مصر، الإمارات)، إلى وقف الاقتتال في محيط طرابلس، قال المسماري إن “الجيش الوطني” يتوافق معها، لكنه أضاف: “ما زلنا نطالب هذه الدول برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي”.

وتشهد مشارف العاصمة الليبية، منذ مطلع أبريل الماضي، معارك تتصدى فيها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، ومقرها طرابلس، للهجوم الذي يخوضه “الجيش الوطني” التابع للمشير خليفة حفتر، في مهمة “تحرير المدينة من الجماعات والمليشيات الإرهابية”، وفقا للمشير.

المصدر: RT

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