مجهولون يختطفون النائب سهام سرقيوة بعد اقتحام منزلها

تعرض منزل النائب في البرلمان الليبي سهام سرقيوة، لاعتداء من قبل مسلحين مجهولين، مساء الأربعاء، وتم نقلها إلى مكان مجهول.

وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان، إنه ”يتابع بقلق بالغ معلومات تحدثت عن تعرض منزل سرقيوة إلى اعتداء من قبل مسلحين مجهولين أمام عائلتها؛ ما أدى إلى إصابة زوجها“، مشيرًا إلى أن المسلحين سبق أن توعدوها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن سرقيوة تعرضت للاعتقال فور وصولها مدينة بنغازي، وتم اقتيادها- بعدما اعتدى مسلحون بالضرب على زوجها- إلى وجهة غير معلومة.

ولم يصدر أي تعقيب من الحكومة الليبية المؤقتة أو البرلمان بهذا الشأن، كما لم يتضح إن كانت جهة أمنية اعتقلت سرقيوة أم مجموعة من المسلحين غير المنضبطين.

ونشر حساب سرقيوة على فيسبوك بضع تدوينات على لسان ابنتها، قالت فيها: ”أنا بنت الدكتورة سهام سرقيوة وهذا حساب أمي تم خطفها من أمامنا وإصابة أبي في رجله.. نبحث عن أمي أطالب جميع الجهات المسؤولة بالوقوف معنا“.

وأضافت: ”خطفوا أمي وضربوا أبي برصاصتين في رجله.. دمروا منزلنا وسيارتنا وما زلنا نبحث عن أمي“.

المصدر: إرم نيوز

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