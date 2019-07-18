أسعار الذهب في ليبيا اليوم الخميس

المتوسط
شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الخميس) ارتفاعا مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 55.94 ، ليكون متوسط أسعار الذهب ،وتتراوح أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في ليبيا كما هو في الجدول التالي :
الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 63.93 دينار $45.77
سعر الذهب عيار 22 58.60 دينار $41.96
اسعار الذهب عيار 21 55.94 دينار $40.05
اسعار الذهب عيار 18 47.95 دينار $34.33
سعر الذهب عيار 14 37.29 دينار $26.70
سعر الذهب عيار 12 31.96 دينار $22.89
اسعار أوقية الذهب 1,988 دينار $1,424
اسعار جنيه الذهب 447.50 دينار $320.41
اسعار كيلو الذهب 63,927 دينار $45,772
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