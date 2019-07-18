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أسعار الذهب في ليبيا اليوم الخميس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الخميس) ارتفاعا مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 55.94 ، ليكون متوسط أسعار الذهب ،وتتراوح أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في ليبيا كما هو في الجدول التالي :

الوحدة                         دينار ليبي       دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 63.93 دينار  $45.77

سعر الذهب عيار  22 58.60 دينار  $41.96

اسعار الذهب عيار 21 55.94 دينار  $40.05

اسعار الذهب عيار 18 47.95 دينار  $34.33

سعر الذهب عيار  14 37.29 دينار  $26.70

سعر الذهب عيار  12 31.96 دينار  $22.89

اسعار أوقية الذهب    1,988 دينار  $1,424

اسعار جنيه الذهب    447.50 دينار $320.41

اسعار كيلو الذهب       63,927 دينار  $45,772

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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