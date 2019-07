أسعار الذهب في ليبيا اليوم الخميس

المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الخميس) ارتفاعا مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 55.94 ، ليكون متوسط أسعار الذهب ،وتتراوح أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في ليبيا كما هو في الجدول التالي :

الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 63.93 دينار $45.77

سعر الذهب عيار 22 58.60 دينار $41.96

اسعار الذهب عيار 21 55.94 دينار $40.05

اسعار الذهب عيار 18 47.95 دينار $34.33

سعر الذهب عيار 14 37.29 دينار $26.70

سعر الذهب عيار 12 31.96 دينار $22.89

اسعار أوقية الذهب 1,988 دينار $1,424

اسعار جنيه الذهب 447.50 دينار $320.41

اسعار كيلو الذهب 63,927 دينار $45,772

