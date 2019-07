ملف ليبيا على طاولة محادثات روسيا ومصر

المتوسط

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع السفير المصري في موسكو، إيهاب نصر، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه “تم تبادل وجهات النظر حول تطور الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على التسوية السورية وعملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في ليبيا”.

وأكدت الوزارة أن الجانبين شددا على تقارب نهج القاهرة وموسكو في حل النزاعات الإقليمية بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وتطرق الجانبان إلى آليات تعزيز تنسيق السياسة الخارجية للبلدين على المستوى الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة.

