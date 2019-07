المتوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، انفراج أزمة إيقاف المياه.

أوضح الجهاز في بيان له اليوم الخميس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزيادة في معدلات الضخ بدأت، كما فتحت صمامات التحكم وجاري العمل على استكمال أعمال التعبئة.

ووجه الجهاز الشكر للأعيان والخيرين من أبناء الجنوب وكل من ساهم في تجاوز هذه المحنة.

The post النهر الصناعي: انفراج أزمة إيقاف المياه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية