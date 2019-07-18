الجيش يصد هجوم للمليشيات جنوب طرابلس

العنوان_طرابلس

صدت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم الأربعاء، هجوما لقوات حكومة الوفاق الليبية جنوب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات استمرت منذ ساعات الصباح الأولى.

وأكد المركز الإعلامي للواء 73 مشاة في بيان صحفي أن: “قوات الجيش الوطني الليبي التابعة للواء 73 مشاة بإمرة اللواء على القطعاني تصدت لهجوم صباح يوم الأربعاء على محورين كاريزما وكوبري المطار خلال اشتباكات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في محاولة جديدة للتقدم من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التي باءت بالفشل الذريع”.

وأضاف البيان أن: “أكثر من 12 قتيل سقطوا في صفوف المليشيات المسلحة لحكومة الوفاق وعدد 2 آليات تم تدميرها”.

وأشار البيان أن “وحدات الجيش الليبي التي تستخدم تكتيك عسكري ممتاز في إدارة أمور المعركة بميادين القتال قد نجحت في صد هجوم المليشيات”، مشيرا أن: “هذا فشل جديد للمليشيات لافتقارهم للخبرة والقادة العسكريين”.

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