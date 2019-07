المتوسط

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، ثلاث غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى بمركز الهواري للجراحات التخصصية لجراحة المسالك ببلدية بنغازي.

وأوضحت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن عقوب قام بجولة تفقدية لأقسام المستشفى والمبنى الإداري الواقع تحت الصيانة الذي سيتم افتتاحه في الأيام المقبلة بعد إنهاء آخر مراحل التطوير والصيانة.

