البدء في صيانة بوابة الشليوني تفيذا لتعليمات دولة رئيس الوزراء السيد عبد الله الثني

المرج 18 يوليو 2019 (وال)- بتعليمات من سيادة دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، تم أمس الأربعاء الشروع في عملية صيانة بوابة المدخل الجنوب الشرقي لمدينة المرج (بوابة الشليوني) التابعة لقسم الانضباط والنجدة.

هذا وقد حضر السيد المساعد للشؤون الأمنية العقيد وهبي الرخ، ورئيس قسم الانضباط والنجدة المقدم مجدي السنفاز، للإشراف على عملية الصيانة ومتابعتها، ولبحث المشاكل التي تواجه سير العمل وبحث آلية معالجتها وتذليلها.

جاء ذلك عقب الجولة التي أجراها معالي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني بمدينة المرج الفترة الماضية، ووقوفه على سير عمل مديرية أمن المرج.

كما تفقد دولته سير العمل بالمديرية، وحالة الوضع الأمني في نطاق اختصاص مديرية أمن المرج، واستتبابه، مشيدا بحجم الاستقرار الأمني في المرج ومحيطها، مطالبا بالمزيد من الحيطة والحذر بما يكفل حماية أمن الوطن المواطن.

ومن جانبه تقـدم مدير أمن المرج سيادة العميد سالم محمد ماضي، بأسمي آيات الشكر والتقدير والعرفان لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني ومعالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف؛ وذلك لدعمهم اللامحدود لمديرية أمن المرج بصفة خاصة والمديريات والإدارات والأجهزة الأمنية بصفة عامة، وذلك لمجهوداتهم المتمثلة في استتباب الأمن بمختلف المدن والمناطق الليبية، ورفع من كفاءة العمل الأمني؛ لينعم المواطن بالأمن والأمان.(وال- المرج)ر س

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