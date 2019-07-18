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دبرز: بيان الدول الست منحاز إلى طرف حفتر

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بالقاسم دبرز أن بيان الدول الست منحاز إلى “حفتر” بسبب وجود دول اقليمية في البيان .

دبرز زعم في تصريح لـ”أصوات مغاربية” قال إن هذه الدول الاقليمية أصبحت جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزء من الحل ، مدعياً بأن تلك الدول ضالعة في قتل الليبيين والاعتداء على السيادة الليبية وعدم احترام الجوار.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك بيان صادق يحرص على دماء الليبيين فليطالبوا من وصفه بـ” المعتدي ” (القوات المسلحة الليبية) بالرجوع لقواعدها وإدانة ما قال انها “جرائم حرب ” التي يقوم بها “حفتر” وفرض عقوبات على الذين يهاجمون الحكومة التى المعترف بها دولياً في طرابلس حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • دبرز متخلف عقليا ويفكر بدبره لذلك نجده بيزيط على الفاضى فلا يمكن لاى دولة محترمة ان تفكر بعقلية الخوان المفلسين وتدين عملية للجيش الوطنى بامر من مجلس نواب الشعب بمحاربة الإرهاب ليس معكم سوى قطر وتركيا وداعش وباقى دول العالم تدعم الجيش الوطنى موتوا بغيظكم وكل يوم خازوق في دبرك يادبرز حتى تتبرز على نفسك والمفروض ان تعالج في مصحة للامراض العقلية

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