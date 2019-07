اجتماع مسؤولون عن ديوان المحاسبة مع أعضاء إدارة الشؤون الطبية بالمنطقة الجنوبية

المتوسط:

شارك مسؤولون من ديوان المحاسبة اجتماعًا عقدته إدارة الشؤون الطبية لمسؤولي مراكز ووحدات غسيل الكلى الواقعة بالمناطق الغربية والوسطى والجنوبية،لاستعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه تقديم الخدمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي والإعلان عن الشروع في تنفيذ منظومة إلكترونية تربط كل وحدات ومراكز غسيل الكلى بالإدارات المختصة.

وشدد مدير الإدارة العامة لتقييم القطاع العام بديوان المحاسبة “عبد الرزاق البيباص”على ضرورة تنفيذ جملة من الإصلاحات المتعلقة بملف مرضى الغسيل الكلوي خلال إطار زمني محدد بما يضمن حقوق جميع المرضى في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.

وأكد “البيباص” على أن ديوان المحاسبة طالب قبل 3 سنوات مضت بتفعيل منظومة إلكترونية تربط وحدات وأقسام غسيل الكلى في مختلف مدن ومناطق ليبيا مع الإدارات المختصة بالوزارة، للحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة توضح العدد الفعلي للمرضى وتحدد الاحتياجات.

وبين مدير الإدارة العامة لتقييم القطاع العام أن أي تطوير في تقديم الخدمات الطبية لفئة مرضى الغسيل الكلوي يرتبط بوجود قاعدة بيانات واضحة، مؤكدًا أن المريض غير معني بكل المشاكل الناجمة عن سوء توزيع المشغلات أو نقصها وأن الدولة مطالبة بضمان حق جميع المرضى في الحصول على خدمات جيدة.

