المتوسط:

ترأس وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين اجتماع لجنة الطوارئ الذي عقد بمقر الوزارة لمناقشة سير عمل الإدارات والمكاتب بالوزارة . وناقش الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات والمكاتب وأعضاء لجنة الطوارئ الامور المتعلقة ببنود ميزانية الوزارة وكذلك إمكانية تأجير مقر بديل للوزارة عن الموجود في منطقة الظهرة . كما تم مناقشة آليات تجهيز الدفعة السابعة من فائض الملاكات الوظيفية وآلية التنسيق مع وزارة المالية حول صرف المرتبات. واستعرض الاجتماع عدد من البرامج والدورات التدريبية المزمع تنفيذها من قبل عدد من الإدارات منها الدورات المعنية لمكتب دعم المرأة ودورات المعهد الوطني للإدارة والبرنامج التدريبي المتكامل الذي ينظمه المركز الليبي الكوري . وتم في الاجتماع الاتفاق علي إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين .

The post وزير “عمل الوفاق” يترأس اجتماع لجنة الطوارئ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية