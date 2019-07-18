موظفو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي يستنكرون اختطاف مدير عام المركز في طرابلس

بنغازي 18 يوليو 2019 (وال) – استنكر موظفو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، اختطاف مدير عام المركز محمّد عمر حسن المشاي، الذي خطف يوم الثلاثاء الماضي في منطقة بوسليم ، بالعاصمة طرابلس، بعد أن تمت الرماية عليه من قبل مليشيات الوفاق.

هذا وقد صدر بيان من العاملين في فرع بنغازي أمس الأربعاء، ومما جاء فيه :- “نحن العاملون بفرع بنغازي لمركز الرقابة على الأغدية والأدوية نشجب ونستنكر ونسجتهن، ما قامت به المليشيات من اعتداء على السيد المحترم د. محمد عمر حسن المشاي)

وقال العاملون في البيان، إن استمرار ذلك يؤدي إلى إيقاف العمل، بجميع المنافد الجوية والبحرية والبرية في كل الفروع والمكاتب بكافة ربوع الوطن.

وناشد العاملون جميع المسؤولين بكافة ربوع الوطن، للتدخل واتخاد جميع الإجراءات الاستعجالية الفاعلة لفكّ أسر المشاي

وفي ختام البيان طالب العاملون إطلاق سراح المدير؛ لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطن من خلال تقديم الدواء والغداء الآمن عن طريق مركز الرقابة على الأغدية والأدوية، فالمشاي يعد رأس الهرم فيه. (وال – بنغازي) رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال