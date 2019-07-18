دبرز : بيان الدول الست منحاز إلى الجيش

العنوان_طرابلس

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بالقاسم دبرز أن بيان الدول الست منحاز إلى “حفتر” بسبب وجود دول اقليمية في البيان .

دبرز زعم في تصريح لـ”أصوات مغاربية” قال إن هذه الدول الاقليمية أصبحت جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزء من الحل ، مدعياً بأن تلك الدول ضالعة في قتل الليبيين والاعتداء على السيادة الليبية وعدم احترام الجوار.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك بيان صادق يحرص على دماء الليبيين فليطالبوا من وصفه بـ” المعتدي ” (القوات المسلحة الليبية) بالرجوع لقواعدها وإدانة ما قال انها “جرائم حرب ” التي يقوم بها “حفتر” وفرض عقوبات على الذين يهاجمون الحكومة التى المعترف بها دولياً في طرابلس حسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية