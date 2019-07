الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الأجهزة الأمنية والمحامي العام بكشف مصير النائبة المختطفة

المتوسط:

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأجهزة الأمنية و مديرية الأمن ومكتب المحامي العام بمدينة بنغازي بسرعة التحرك لكشف مصير النائبة سهام سرقيوه التي اختطفت يوم أمس.

وحملت اللجنة الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامة وحياة النائبة، مؤكدة في بيان لها أنها تتابع بقلق بالغ الانباء المتداولة عن واقعة الاختطاف وتعرض زوجها للاعتداء الجسدي أثناء اقتحام مسلحين خارجين عن القانون لمنزلهما في بنغازي.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء واقعة اختطاف رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد عمر مساء يوم الثلاثاء ، في منطقة ابوسليم بمدينة طرابلس في ظروف غامضة ، مطالبة وزير الداخلية بحكومة الوفاق بالتدخل العاجل لكشف مصير رئيس المركز محمد عمر ، و ضمان عرضه على السلطات القضائية حال ما أثبت عليه ارتكب أي جرم .

وأكدت اللجنة أن ممارسات جرائم الاعتقال القسري والاختطاف والاختفاء، تمثل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتشكل تقويض لسيادة القانون والعدالة في ليبيا، ويمكن أن تشكل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الأنباء والمعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الليبية، حيال واقعة العثور على 5 جثث قرب مقبرة الهواري بمدينة بنغازي ، ظهر يوم أمس الأربعاء ، حيث وُجدت على مسافة قريبة من باب مقبرة الهواري وعليها آثار إطلاق نار .

وطالب البيان مكتب النائب العام ، و مكتب المحامي العام بمدينة بنغازي ، ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية بالمدينة ، بفتح تحقيق شامل وعاجل في واقعة الجثث التي عثر عليها مرمية أمام مقبرة الهواري ، وكشف الأسباب الكامنة وراء ارتكاب هذه الجريمة النكراء والبشعة وكشف هوية الجناة وضمان ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة كما حدث في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنساني السابقة .

وشددت اللجنة على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين في عموم البلاد ، وضمان ملاحقة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللانسانية.

