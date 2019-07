المتوسط

كشف مهاجرون محتجزون في مراكز بمدينة سبها، أنهم يعيشون في ظروف غير صحية وغالبًا ما يواجهون نقصًا في الغذاء وسط إهمال من المنظمات الدولية.

وطالب المهاجرون الجهات المعنية بضرورة توفير مواد التنظيف والمواد الغذائية، قائلين “الشيء الأكثر أهمية الذي نريده هو مواد التنظيف، وكذلك المواد الغذائية”.

