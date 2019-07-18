جهاز النهر الصناعي يعلن انفراج أزمة إيقاف ضخ المياه

ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي عن إنتهاء الأزمة بحقول آبار المياه بمنظومة الحساونه سهل الجفاره وبدء العمل منذ فجر اليوم الخميس بضخ المياه والتعبئة.

جهاز النهر الصناعي أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن أعيان المنطقة الجنوبيه واصلوا جهودهم لحل أزمة المياه والسماح لإدارة موقع الحساونه بإعادة تشغيل محطات ضخ.

ولفت إلى أن تواصل الأعيان من براك الشاطيء والشويرف بالمنطقة الجنوبيه كان مع المجموعه التي أقتحمت محطة الكهرباء المغذي الرئيسي لحقول آبار المياه لإعادة تشغيل محطات ضخ المياه ولإستمرار الإمداد المائي للمدن.

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