أفاد المركز الإعلامي لوزارة الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني، بأنه تم افتتاح الدورة التدريبية حول آليات التخطيط الاستراتيجي لمدراء وزارة الحكم المحلي.

وأشار المركز الإعلامي للوزارة، إلى أنه يشارك في هذه الدورة المعهد الجمهوري الدولي IRI بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي و التي يقدمها الخبير الدولي في الحكم المحلي الطاهر الودرني.

