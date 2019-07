“السلامة الوطنية” تنجح في التخلص من مخلفات الحرب بمنطقة الجميل

المتوسط:

قــــام أعـضاء قـسم الـسلامة الـوطنية الـجميل بـالتعاون مـع أعـضاء إدارة الـمفرقعات ومـعالجة الـمتفجرات بـهيئة الـسلامة الـوطنية, بــتـفجير لـمخلفات الـحرب بـمنطقة الـجميل جـنوب الـعقربية, وبـحضور كـافة الأجـهزة الأمـنية والـمجلس الـبلدي بـالمنطقة.

وتـحيي وزارة الـداخلية كـافة الـمجهودات الـتي تـبذل مـن أجـل الـتخلص مـن هـذه الـمخلفات الـتي تـشكل خـطراً كـبيراً عـلى حـياة الـمواطنين.

