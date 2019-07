ترحيل العبيدي إلى بريطانيا بعد إسقاط الجنسية الليبية عنه

المتوسط:

أعلن المتحدث باسم قوة الردع الخاصة ترحيل هشام العبيدي شقيق الانتحاري الذي هاجم حفلا غنائيا في مانشستر في عام 2017 إلى بريطانيا.

وقال المتحدث إن العبيدي الذي كانت تحتجزه قوة الردع الخاصة يجري نقله جوا إلى بريطانيا تنفيذا لحكم قضائي بترحيله.

وكانت بريطانيا قد طالبت بترحيل العبيدي عام 2017 بعدما أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقه بتهمة القتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير.

ومن جهة أخرى، أعلنت مصادر إعلامية أن النائب العام اسقط الجنسية الليبية عن هاشم العبيدي قبل تسليمه لبريطانيا.

