المسماري: نحقق تقدماً يومياً جنوب طرابلس بدعم من السلاح الجوي

ليبيا – أعلن الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة تحقق تقدماً يومياً على مشارف العاصمة طرابلس على حساب مواقع “المليشيات الإرهابية”.

المسماري قال خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن قوات الجيش الوطني تمكنت وفي جميع المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كافة خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة وعليه استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تتمركز فيها المليشيات الإرهابية.

وأشار إلى أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت أهدافاً في العمق الاستراتيجي المعادي، معرباً عن ثقته بأن تحمل الساعات القادمة المزيد من بشائر النصر على المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية حسب قوله.

كما رد على دعوة الدول الست (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، مصر، الإمارات) إلى وقف الاقتتال في محيط طرابلس قائلاً أن الجيش يتوافق معها لكنه مازال يطالب هذه الدول برفع حظر التسليح عن الجيش.

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