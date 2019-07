“صحة المؤقتة” تبحث تشكيل مجلس للمرجعية العلمية

المتوسط:

بحث مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بادارة المناطق الصحية إسماعيل العيضة، إنشاء وتشكيل مجلس للمرجعية العلمية واختيار مُستشفى الجلاء للجراحة و الحوادث بنغازي لجراحات الثلاثة ( المخ و الأعصاب – الجراحة العامة – جراحة العظام) .

وأوضح العيضة أن الهدف من إنشاء المجلس الذي سيتم تشكيله خلال الأسابيع القادمة الى ايجاد مرجعية عالية المهنية والكفاءة تساعد الوزارة في تحقيق أهدافها المتمثلة في توحيد الجهود بين المستشفيات والمراكز التخصصية وتحديد الاحتياجات والاولويات الوطنية.

