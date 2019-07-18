صوان : خطف سرقيوة دليل على القمع والتضييق على الحريات في بنغازي

ليبيا – دان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان بشدة ما أسماه ” اختطاف النائبة سهام سرقيوة “ من بيتها في مدينة بنغازي .

وقال صوان في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بوقت مبكر من صباح الخميس بأن سرقيوة لا تزال حتى الآن في ظروف غامضة ؛ راجياً سلامتها ومستنكراً هذه الجريمة التي وصفها بالبشعة.

وإعتبر صوان أن هذه الحادثة تأتي في إطار استمرار لسلسلة ما وصفها بـ ” الاختراقات الأمنية الفاضحة والتضييق على الحريات ” واستخدام أبشع أنواع القمع والإرهاب ضد الخصوم .

وختم صوان زاعماً بأن كل من يرفع صوته رافضاً لما أسماها ” ” ممارسات مليشيات حفتر “ وما تسبب فيه من دمار وتشريد وانتهاكات لحقوق الإنسان وذلك على حد قوله .

ويأتي هذا الموقف الصادر من صوان بعد بيان من النواب المجتمعين في طرابلس والذي حمّل المسؤولية لمجهولين هددوا سرقيوة سابقا كما أن بيان النواب يأتي متناقضاً مع بيان الرئاسي وبيان آخر أصدره مجلس الدولة إتهم فيه قوات الجيش التي وصفها بـ ” مليشيات حفتر ” بالمسؤولية عن ماحدث .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية