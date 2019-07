المتوسط:

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن رسو قوارب المهاجرين على شواطئ إيطاليا توقفت منذ أسبوع بسبب عدم وجود سفن للمنظمات غير الحكومية أمام سواحل ليبيا.

واعتبر سالفيني أن ذلك يعد “صدفة فريدة”، مضيفا “نريد أن نفعل على صعيد الاقتصاد، ما فعلناه في مجال الحرب ضد مهربي البشر”.

