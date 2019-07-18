“اللاجئين” توفر العلاج لـ 6000 شخص في بنغازي  

أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن المركز الصحي الواقع في منطقة الصابري بمدينة بنغازي يوفر الخدمات الصحية للأهالي العائدين لمنطقتهم بعد نزوح دام أكثر من ثلاث سنوات.

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وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أعداد نزوح الأهالي لم تتوقف منذ اندلاع الاشتباكات في أبريل الماضي حيث وصلت إلى أكثر من 120 ألف نازح.

وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببنغازي بإعادة تأهيل عيادة صحية تقع في منطقة الصابري من أجل تغطية أكبر عدد من المستفيدين.

وبدأت العيادة تعمل في أوائل عام 2018، وهي توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية لقرابة ألف شخص عادوا إلى المنطقة بعد نزوح عنها قرابة الثلاثة أعوام وفي الوقت الحالي يقدم المركز خدماته لأكثر من 6 آلاف مواطن شهريا في بقعة جغرافية تحوي 70ألف شخص.

ويتم توفير جميع الخدمات مجانا وتشمل الطب العام وأمراض النساء والرعاية قبل الولادة وطب الأطفال والتطعيم والتغذية والعناية بالأسنان والمختبر, وغرفة الطوارئ والصيدلية.

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