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“اللاجئين” توفر العلاج لـ 6000 شخص في بنغازي  

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن المركز الصحي الواقع في منطقة الصابري بمدينة بنغازي يوفر الخدمات الصحية للأهالي العائدين لمنطقتهم بعد نزوح دام أكثر من ثلاث سنوات.

بعد تسارع الأحداث في ليبيا وتحرير مدينة بنغازي وانتقال العمليات العسكرية إلى تخوم العاصمة طرابلس

وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أعداد نزوح الأهالي لم تتوقف منذ اندلاع الاشتباكات في أبريل الماضي حيث وصلت إلى أكثر من 120 ألف نازح.

وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببنغازي بإعادة تأهيل عيادة صحية تقع في منطقة الصابري من أجل تغطية أكبر عدد من المستفيدين.

وبدأت العيادة تعمل في أوائل عام 2018، وهي توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية لقرابة ألف شخص عادوا إلى المنطقة بعد نزوح عنها قرابة الثلاثة أعوام وفي الوقت الحالي يقدم المركز خدماته لأكثر من 6 آلاف مواطن شهريا في بقعة جغرافية تحوي 70ألف شخص.

ويتم توفير جميع الخدمات مجانا وتشمل الطب العام وأمراض النساء  والرعاية قبل الولادة وطب الأطفال والتطعيم والتغذية والعناية بالأسنان والمختبر, وغرفة الطوارئ والصيدلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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