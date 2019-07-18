المركز الثقافي طبرق ينظم ندوة بعنوان “أعتاب قرن انتهى وآخر دق الأبواب، الجيش الليبي بين الإرادة الصلبة والتحديات الصعاب “

طبرق 18 يوليو 2019 (وال) – نظّم المركز الثقافي طبرق بالتعاون مع المنطقة الدفاعية، أمس الأربعاء ندوة ومحاضرة بعنوان ” أعتاب قرن انتهى وآخر دق الأبواب، الجيش الليبي بين الإرادة الصلبة والتحديات الصعاب “.

هذا وقد شارك في الندوة العديد من الأكاديميين وضبّاط الجيش، حيث كانت محاور النّدوة تدور حول تأسيس الجيش الليبي والصّعاب التي واجهت هذا التأسيس في الماضي والحاضر، حسب المكتب الإعلامي للهيئة العامة للإعلام والثقافة . (وال – طبرق) رس

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