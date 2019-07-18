تجهيز قسمي الولادة والأطفال في مستشفى قورينا التعليمي

البيضاء 18 يوليو 2019 (وال) – التقى مدير عام مستشفى قورينا التعليمي السيد محمد صالح الحبل، بوزير الصحة في الحكومة الليبية الموقتة الدكتور سعد عقوب، حيث استعرض الجانبان عروض الشركات المسؤولة عن تجهيز قسم النساء والولادة والأطفال.

كما حضر الاجتماع مدير الشؤون الطبية بالمستشفى الدكتور قيس المنصوري، و بحثوا في عروض الشركات المسؤولة عن استجلاب المنظار الجراحي لقسم الجراحة، وعن تجهيز قسم النساء والولادة والحضانة والأطفال.

هذا وتوصل الاجتماع إلى إحالة العروض لرئيس مجلس الوزراء لنيل أذن الصرف؛ وذلك للبدء فعليا في تجهيز الأقسام الجديدة وافتتاحها.

يشار إلى أن معالي وزير الصحة قد وافق على إصدار قرار استجلاب خاص لمستشفى قورينا التعليمي، من عناصر المهن الطبية والطبية المساعدة الأجنبية.(وال – البيضاء) رس

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