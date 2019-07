“الجهيناوي” يناقش مع أعضاء بمجلس الشيوخ تطورات الأوضاع في ليبيا

المتوسط:

بحث وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الجهيناوي، خلال لقائه رئيسي لجنتي العدل، والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا، عن طريق وقف إطلاق النار، مطالبا بضرورة اضطلاع المجموعة الدولية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بدور أكثر فعالية لإنهاء الصراع في البلاد، ووضع حد لتداعياته الخطيرة على دول الجوار والمنطقة.

