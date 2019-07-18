دعوات دولية لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى قطر

تزايدت دعوات الدول الأوروبية، وعدد من منظمات المجتمع الدولي، لضرورة فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى قطر، بعد اكتشاف صاروخ تابع للجيش القطري، بحوزة الفاشيين الجدد في روما، وذلك حتى لا تقع في أيدي الإرهابيين على مستوى العالم .

هذا وقال تقرير بثتة إحدى القنوات القطرية المعارضة، إن دعم الحكومة القطرية، والرئيس التركي للجماعات والمليشيات المسلحة في ليبيا، زاد من إشعال فتيل الأزمة الليبية.

وأضاف التقرير أن هذا الدعم غير المحدود، يستهدف تغيير موازين القوة في المواجهة التى تشهدها طرابلس خلال هذه الأيام بين الجيش ، والميليشيات المدعومة من قطر وتركيا، والتي تتبع حكومة الوفاق.

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