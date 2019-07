المتوسط:

اندلع حريق ضخم في مخازن شركة هاتف ليبيا في أبو سليم بالعاصمة طرابلس، مساء أمس الأربعاء، ما أسفر عن أضرار كبيرة في المواد الموجود بالمخازن .

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الحريق أتى على كوابل الألياف البصرية الخاصة بالمشاريع المتعاقد عليها لتحسين الخدمة.

