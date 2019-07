المتوسط

حمل أعضاء مجلس النواب الجهات الأمنية في مدينة بنغازي أي تقاعس عن حماية النائبة سهام سرقيوة التي اختطفت يوم أمس بعد أن تم الاعتداء على زوجها بالضرب في منزلهما بالمدينة.

واعتبر الاعضاء في بيان لهم أن الاعتداء على أي مواطن لمصادرة حريته وترهيبه أو إلحاق الضرر به جريمة مدانة بأشد العبارات خصوصا في حالة الاعتداء على عضو منتخب يمثل رأيه ورأي ناخبيه، مشيرين إلى أن ذلك يعد جريمة شنعاء لا تختلف عن جرائم الإرهاب التي يرتكبها ضعاف النفوس الحاقدين.

The post أعضاء البرلمان يحملون الجهات الأمنية في بنغازي مسؤولية سلامة “سرقيوة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية