الآغا : إصلاحات مركزي طرابلس تهدف لسرقة الوطن والمواطن

العنوان_البيضاء

أصدر رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي – البيضاء رمزي رجب الآغا، بيانًا لتوضيح حقيقة البيان الصادر عن مصرف ليبيا المركزي – طرابلس، بشأن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 2019/01/01م إلى 2019/06/30م.

وقال الآغا إن “إيرادات الرسوم عن بيع النقد الأجنبي بلغت حوالي 11.100.000.000 (أحدى عشر مليار ومائة مليون دينار ليبي)، وللمعلومة هذه الإيرادات دفعها المواطن من خلال شرائه النقد الأجنبي بشكل مباشر، أو عن طريق شرائه السلع والخدمات والتي ارتفعت أسعارها نتيجة لفرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي، في عمليات فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد”.

وأوضح الآغا بشأن منحة أرباب الأسر قائلا “إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال هذا العام (باقي مخصص 2018)، بلغ حوالي 3.382.000.000 دولار (ثلاثة مليار وثلاثمائة واثنان وثمانون مليون دولار أمريكي)، والتي تمثل منحة لعدد 6.764.000 مواطن (ستة مليون وسبعمائة وأربعة وستون نسمة).

وأضاف الآغا “المكسب الذي حققه المواطن من بيع هذه المنحة، بلغت حوالي 7.440.400.000 دل (سبعة مليار وأربعمائة وأربعون مليون وأربعمائة ألف دينار ليبي)، والنتيجة إن ما دفعه المواطن كرسوم على العملة الأجنبية، أكثر مما كسبه مقابل بيع منحة أرباب الأسر، بمبلغ أربعة ونصف مليار دينار خلال ستة أشهر فقط”.

وتابع الآغا : “النتيجة من هذا إن المواطن ليس برابح، إنما هو الخاسر الأكبر، وأنه في ظل هذه الإرهاصات سيتكبد في خسائر تقدر بحوالي تسعة مليار سنويًا، إذا استمر هذا الحال، والملخص إن هذه الإصلاحات المزعومة، هي عبارة مشروع ضخم لسرقة الوطن والمواطن، ولم تكفيهم خزائن الدولة فراقت لهم جيوب المواطن”.

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