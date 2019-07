وزيـر “داخلية الوفاق” يـتفقد العديد مـن مـباني الـوزارة

المتوسط:

تـفقد وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، سـير الـعمل وصـيانة مـبني قـسم شـؤون ضـباط الـصف الـتابع لـوزارة الـداخلية بـديوان الـوزارة بـطرابلس.

واطلع الـوزير خـلال الـزيارة عـلى الـتجهيزات الـنهائية لـهذا الـمبني الـذي سـيقدم خـدمة لـضباط الـصف خـلال عـملهم بـالوزارة.

ورافـق الـوزير فـي هـذه الـزيارة مـدير إدارة الـشؤون الإداريـة والـمالية بـالوزارة عـميد الـطيب الـصويعي.

