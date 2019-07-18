الخيالي: حكومة الوفاق تحاول لي ذراع المجلس من خلال تجميد حسابه المصرفي

قال عميد بلدية سبها، حامد رافع الخيالي، إن عملية تجميد الحساب المصرفي للبلدية، من قبل حكومة الوفاق، محاولة للضغط على المجلس، وإجباره على اتخاذ موقف معاد للقوات المسلحة.

وأضاف الخيالي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، أن حكومة الوفاق استغلت حاجة المجلس للمال، من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال سياسة لي الذراع.

وجدد الخيالي تأكيده على موقفه الداعم للقوات المسلحة التي حاربت الإرهاب، وفرضت حالة من الأمن في الجنوب، التي حرم منها لسنوات، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم فتح حساب مصرفي جديد بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة.

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