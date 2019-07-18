وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يقف على سيّر العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي

بنغازي 18 يوليو 2019(وال)- عقد معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري.

هذا وناقش معالي الوزير خلال اللقاء عقده أمس الأربعاء بمقر ديوان، الإجراءات المتعلقة بافتتاح وتفعيل عدد من الأقسام في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمراكز الصحية العاملة داخل نطاق بلدية بنغازي خلال الأيام القريبة القادمة .

كما تطرق معالي الوزير لآلية متابعة المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، والتأكيد على ضرورة التقيّد بالقوانين المنضمة لسيّر العمل، وسيّر العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها، ضمن أعمال لجنة إعادة استقرار بنغازي، والمتمثلة في التنفيذ والصيانة والتجهيز للمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات. (وال – بنغازي) ر س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال