اللواء 73 مشاة يعلن صد هجوم لمسلحي الوفاق على مطار طرابلس العالمي

ليبيا – أكد المركز الإعلامي للواء 73 مشاة على أن القوات بإمرة اللواء على القطعاني تصدت لهجوم أمس الأربعاء على محورين كازيرما وجسر المطار خلال اشتباكات منذ ساعات الأولى في محاولة جديدة للتقدم من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التي باءت بالفشل الذريع.

اللواء 73 مشاة قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إن أكثر من 12 قتيل سقطوا في صفوف المليشيات المسلحة لحكومة الوفاق وعدد 2 آليات تم تدميرها.

وأوضح أن وحدات الجيش التي تستخدم تكتيك عسكري ممتاز في إدارة أمور المعركة بميادين القتال قد نجحت في صد هجوم المليشيات، لافتاً إلى أن هذا فشل جديد للمليشيات لإفتقارهم للخبرة والقادة العسكريين.