قوة الردع الخاصة: تسليم هاشم العبيدي تم بناءً على حكم قضائي بترحيله إلى بريطانيا

ليبيا – قال الناطق باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم إن هاشم العبيدي شقيق الإنتحاري الذي هاجم حفلاً غنائياً في مانشستر في إنجلترا قبل عامين تم ترحيله من ليبيا إلى بريطانيا أمس الأربعاء.

بن سالم أكد في تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن عملية التسليم تمت بناء على حكم قضائي بترحيل العبيدي إلى بريطانيا ، لافتاً إلى أن الأخير نقل جواً لاستكمال التحقيق معه وسُلم إلى مكتب السفارة البريطانية في مطار معيتيقة.

وأضاف بن سالم:”إنهم لم يمانعوا أبداً بتسليم العبيدي إلى لندن وكانوا ينتظرون حكماً قضائياً”،مشيراً إلى أنهم يريدون أن تغلق هذه القضية بالطرق القضائية السلمية بعيداً عن أي تجاوزات بحق أي مواطن ليبي.

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